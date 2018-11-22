Происшествия
На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции
На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкцииBFM.ru04:39
При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих. Один из них, по некоторым данным, погиб, двое пострадали, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
BFM.ru04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Обновлено в 08:49
Происшествия
Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН
Обновлено в 08:22
Происшествия
У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского
В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра
В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.
Обновлено в 08:52
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье
В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии
Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:52
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии
Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 08:46
Происшествия
На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину
Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли
Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку
Обновлено в 08:24
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в миграционный центр на Красного Текстильщика
В Петербурге в четверг, 22 ноября, сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в миграционном центре на улице Красного Текстильщика.
Обновлено в 08:53