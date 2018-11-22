Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции
BFM.ru
04:39

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих. Один из них, по некоторым данным, погиб, двое пострадали, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
BFM.ru04:39

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Появилось видео с места обрушения на стройке метро «Саларьево»

Телеканал 360°05:24

Пострадавшие при обрушении строительных конструкций в Новой Москве доставлены в больницы

ТАСС04:36

Обрушение конструкций, при котором погиб рабочий, произошло в торговом центре

РЕН ТВ03:59

Человек погиб при обрушении строительных конструкций у станции метро «Саларьево»

Интерфакс03:47

Подрядчик: на стройке ТРЦ в новой Москве была нарушена техника безопасности

РИА Новости05:57

Подробности ЧП у метро «Саларьево»: упавшей трубой человеку оторвало ногу

Московский Комсомолец03:51

СМИ сообщают о гибели одного из пострадавших при обрушении конструкций у метро «Саларьево»

Говорит Москва03:39
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Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

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В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
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В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

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СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
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Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

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На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
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Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

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В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
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Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

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ФСБ пришла с обысками в миграционный центр на Красного Текстильщика

В Петербурге в четверг, 22 ноября, сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в миграционном центре на улице Красного Текстильщика.
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Саларьево
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