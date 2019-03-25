Экономика

На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублейРоссийская газета 03:34

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.
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Дмитрий Рогозин
Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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