На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублейРоссийская газета 03:34

Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.

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На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей

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