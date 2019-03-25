Экономика

На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублейРоссийская газета 03:34

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Дмитрий Рогозин
Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59

Подробнее о событии

«Стройгазмонтаж» не планирует участвовать в строительстве второй очереди Восточного

ТАСС08:24

«Стройгазмонтаж» опроверг свое участие в строительстве «Восточного»

Интерфакс05:36

Три компании претендуют на строительство второй очереди космодрома Восточный

Амурская правда04:34

Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

Ведомости03:12

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Коммерсантъ02:50

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

РБК02:00

На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей

Российская газета03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Здоровье

Волгоградское здравоохранение переходит на «бережливое производство»

Всего в ближайшие пять лет в региональном здравоохранении реализуют 42 основных проекта – губернатор Андрей Бочаров недавно представил ключевые из них президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой в этой работе.
Обновлено в 13:43
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Теннис

Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено в 12:51
Армия и оружие

США провели испытания двух противоракет над Тихим океаном

Обновлено в 17:34
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Обновлено в 13:59
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Здоровье

На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Ленобласть обновит медоборудование на 250 млн рублей

Обновлено в 15:07
Игры

DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam

RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Наука

Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество

Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем

В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено в 19:33
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное