Экономика
На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублейВек 02:04
Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ». Доработанный проект постановления правительства об этом Минпромторг подготовил в конце февраля.
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«Звезда» может получить субсидии в 53,5 млрд рублей на строительство танкеров для «Новатэка»
Центр энергетической экспертизы03:49
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