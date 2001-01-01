На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублейВек 02:04

Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ». Доработанный проект постановления правительства об этом Минпромторг подготовил в конце февраля.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Экономика «Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Общество ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

Политика В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».

Спорт Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.

Энергетика Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Авто Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Политика Порошенко уволил губернатора Одесской области Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.

Происшествия В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.

Транспорт ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.

Общество Середина апреля в Москве выдастся снежной В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.

Армия и оружие ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.

Здоровье Прокуратура не нашла 20 необходимых ФАПов в Новгородской области Отсутствие необходимых по закону ФАПов прокуроры установили в населённых пунктах Валдайского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Старорусского, Хвойнинского и Чудовского районов.

Происшествия В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.

Общество Минкомсвязь предлагает разрешить иностранцам напрямую владеть 20% СМИ Минкомсвязь подготовила поправки к закону «О СМИ», касающиеся ограничения иностранного владения российскими средствами массовой информации.

Экономика Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100 Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.

Экономика Заубер Банк повысил ставки по рублевым вкладам При досрочном расторжении договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 процентный пункт.