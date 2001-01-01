Экономика
На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублейВек 02:04
Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ». Доработанный проект постановления правительства об этом Минпромторг подготовил в конце февраля.
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«Звезда» может получить субсидии в 53,5 млрд рублей на строительство танкеров для «Новатэка»
Центр энергетической экспертизы03:49
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
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Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
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Журналисты рассказали о том, как сложилась судьба актрисы Надежды Румянцевой после ухода из кино.
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Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
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Лучшим бомбардиром прошедшего сезона стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 128 (41+87) очков и побивший рекорд Александра Могильного по числу очков для российских игроков за одну «регулярку».
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Здоровье
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Меньше людей страдают от колоректального рака, так как он выявляется на ранней стадии с помощью колоноскопии.
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Политика
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Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
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«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром на «РЖД-Арене»
Обновлено вчера в 14:33
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Обновлено в 03:24
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
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Обновлено вчера в 20:38
Политика
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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
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Шоу-бизнес
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Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
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Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03