Технологии
Несколько дефектов выявлены на стартовом сооружении «Союз-2» космодрома Восточный, говорится в договоре подряда на сайте госзакупок. Согласно документу, шов фундамента стартового сооружения был выполнен не по проекту.
Коммерсантъ06:36
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с чего всё началось
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенного на портале госзакупок.РБК05:40
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