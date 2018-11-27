с чего всё началось

Несколько дефектов выявлены на стартовом сооружении «Союз-2» космодрома Восточный, говорится в договоре подряда на сайте госзакупок. Согласно документу, шов фундамента стартового сооружения был выполнен не по проекту.

Технологии Технологии Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником Компания Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишет газета "Ведомости".

Гаджеты Гаджеты Samsung Galaxy S10 стал самым мощным смартфоном в истории человечества Сегодня, 27 ноября 2018 года, в популярном бенчмарке AuTuTu был протестирован смартфон Samsung Galaxy S10, благодаря чему удалось выяснить, что он является самым мощным в истории человечества телефоном, потому как был установлен рекорд производительности среди гаджетов на базе iOS и Android.

Интернет Интернет Artezio: Мессенджер Signal является самым безопасным для пользователей Самым безопасным, по версии Artezio, является мессенджер Signal. На втором месте идет Wickr, а третье досталось Telegram.

Интернет Интернет Google добавил хештеги в отзывы в Картах и My Business В отзывы о компаниях в Google Картах и в локальном Поиске теперь можно добавлять кликабельные хештэги.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi Mi Flex – складной смартфон с двумя экранами и тройной камерой

Гаджеты Гаджеты IPhone XR официально подешевел на семь тысяч рублей В пересчете на российскую валюту, получается, что самый дешевый смартфон от Apple в Японии теперь можно купить за 14 тысяч рублей.

Гаджеты Гаджеты Ulefone представила бюджетный смартфон S10 Pro Компания Ulefone презентовала бюджетный смартфон S10 Pro. Гаджет появится на рынке по цене, не превышающей 100 долларов.

Игры Игры Rockstar выпустила обновление с Red Dead Online

Игры Игры Фанаты бабушки-геймера попросили увековечить ее в игре TES 6 Фанаты бабушки-геймера написали петицию для сотрудников компании Bethesda Game Studios и попросили увековечить 82-летнюю женщину в TES 6. Сама Ширли Карри боится, что не доживет до следующей части компьютерной игры.

Технологии Технологии Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки Как сообщает директор «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса Александр Моисеев, в автомобиле расположено множество микропроцессоров, которые могут быть подвергнуты кибернетической атаке.

Интернет Интернет В кошельке Copay нашли уязвимость. Как защитить свои средства Разработчики исправили уязвимость в версии 5.2.0 и рекомендовали пользователям скачать ее из магазинов приложений и перевести в средства в новый кошелек, так как их приватные ключи могли быть скомпрометированы.

Технологии Технологии К 2025 году облачные хранилица вытеснят другие носители информации Как стало известно журналистам, три четверти населения Земли к 2025 году будут работать преимущественно с облачными данными.

Гаджеты Гаджеты McLaren и OnePlus объявили о начале сотрудничества В McLaren объявили о подписании контракта с китайским производителем смартфонов, компанией OnePlus.