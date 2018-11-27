Технологии

На стартовом столе космодрома Восточный найдены дефекты
Коммерсантъ
06:36

Несколько дефектов выявлены на стартовом сооружении «Союз-2» космодрома Восточный, говорится в договоре подряда на сайте госзакупок. Согласно документу, шов фундамента стартового сооружения был выполнен не по проекту.
Коммерсантъ06:36
с чего всё началось
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенного
 на портале госзакупок.
РБК05:40

Подробнее о событии

На стартовом столе космодрома Восточный обнаружили критический дефект

РИА Новости05:20

Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный

РБК06:31

На стартовом столе космодрома Восточный найдены дефекты

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На стартовом столе «Восточного» найдены дефекты

Газета.Ru07:06
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