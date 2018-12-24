Финансы
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельникФинмаркет07:36
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат декабря.
Финмаркет07:36
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Финансы
Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники
Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено в 09:14
Финансы
Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%
По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Финансы
Euronext предложила за фондовую биржу Осло 625 млн евро
Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро за акции.
Обновлено в 03:53
Финансы
ЦБ настаивает на первом взносе, опасаясь ипотечного пузыря
Отрезвляя желания людей побыстрее улучшить свои жилищные условия, ЦБ настаивает на выдаче ипотеки только при наличии первого взноса.
Обновлено в 04:49
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Финансы
На крипторынке началось предновогоднее ралли
По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.
Обновлено в 03:33
Финансы
Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах
Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.
Обновлено в 02:23
Финансы
Рубль пока избавился от «внешних раздражителей»
Внешних раздражителей для рубля не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 07:55
Финансы
За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%
За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:11
Финансы
Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд
В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году.
Обновлено в 04:39
Финансы
Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд
Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:44
Финансы
Доллар и евро упорно растут – курс валют в Узбекистане
Курс доллара по отношению к суму снова вырос.
Обновлено в 05:16
Финансы
Астрахань возьмет в долг у банка 330 млн рублей
За пользование заемными средствами городской бюджет заплатит в общей сложности почти 24 млн рублей — такова совокупная сумма процентов, которые «набегут» (ставка 10,03% годовых — прим. ред.). Как сообщается в документации к аукциону на право предоставления кредита, средства нужны городским властям на покрытие дефицита бюджета и обслуживание иных кредитных обязательств.
Обновлено в 06:35
Финансы
Время долгов: мэрия Волгограда берёт три кредита на 700 млн рублей
По данным ИА «СоцИнформБюро», администрация Волгограда решила взять три кредита. Два из них на 200 млн рублей, ещё один – на 300 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Финансы
Аналитик: 2019 год будет «очень трудным», а евро может улететь к 90 рублей
Грядущий 2019 год «будет очень трудным», мировую экономику ждет кризис, а российская нацвалюта может испытать очередной удар девальвации.
Обновлено в 09:40