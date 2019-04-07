Происшествия
На станции московского метро произошел пожарГазета.Ru 06:25
В Москве на станции метро "Чистые пруды" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах. По его словам, на станции горит кабель.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.
Обновлено вчера в 06:09
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛ
Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Общество
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы
Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Тюмени девочка из-за селфи выпала с десятого этажа
Обновлено в 04:55
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Религия
Акцию против сноса крестов в Куропатах проводит белорусская оппозиция в центре Минска
Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, где он сейчас находится – неизвестно.
Обновлено в 07:01
Космос
Учёные открыли звезду, которая не должна существовать
Обновлено в 07:48