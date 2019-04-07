На станции московского метро произошел пожарГазета.Ru 06:25

В Москве на станции метро "Чистые пруды" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах. По его словам, на станции горит кабель.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

Армия и оружие Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.

Спорт Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.

Хоккей Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛ Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Авто Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4 Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.

Футбол «Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом» 7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Наука Учёные определили главную причину возникновения рака Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Музыка Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара» Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.