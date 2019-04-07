Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымлениеВедомости 06:28

На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена. После того как кабель был обесточен, пожарным удалось его потушить. Угрозы для пассажиров не было, тление кабеля происходило в туннеле.
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На «красной» ветке метро восстановили движение после возгорания кабеля

Интерфакс07:03

Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58

Тление кабеля на станции метро «Чистые пруды» в Москве ликвидировано

ТАСС06:52

Тление кабеля в тоннеле метро потушено

Вечерняя Москва07:06

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Москва 2406:55

Движение поездов на красной ветке метро в Москве восстановили

РИА Новости07:22

Движение поездов на Сокольнической линии метро введено в график

Агентство Москва07:22
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Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Интернет

Названы 8 способов для увеличения скорости интернета

Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» в Черном море уничтожил «противника»

Сегодня, учебный экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота защитил вторую курсовую работу по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в акватории Черного моря Крыма.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Происшествия

Пожар произошел в промзоне на юге Москвы

В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
Обновлено в 10:49
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика

Тереза Мэй допустила отмену Brexit

Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Авто

Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика

Медведев заявил, что изменения в Конституцию не нужны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что фундаментальные изменения в Конституцию России не нужны.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Происшествия

На Украине двое мужчин убили человека ради видео

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Авто

Легендарная «Победа» плюс Mitsubishi Pajero

Обновлено в 07:53
Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик

Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Хоккей

СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период)

Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями

Певица Ирина Салтыкова поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры - перед выходом на сцену она сильно волновалась и переживала.
Обновлено в 04:27
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