Происшествия
На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымлениеВедомости 06:28
На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена. После того как кабель был обесточен, пожарным удалось его потушить. Угрозы для пассажиров не было, тление кабеля происходило в туннеле.
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Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58
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Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Интернет
Названы 8 способов для увеличения скорости интернета
Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» в Черном море уничтожил «противника»
Сегодня, учебный экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота защитил вторую курсовую работу по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в акватории Черного моря Крыма.
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Футбол
«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
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Происшествия
Пожар произошел в промзоне на юге Москвы
В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
Обновлено в 10:49
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
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Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика
Медведев заявил, что изменения в Конституцию не нужны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что фундаментальные изменения в Конституцию России не нужны.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
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Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
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Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
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Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
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Хоккей
СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период)
Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
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Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Певица Ирина Салтыкова поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры - перед выходом на сцену она сильно волновалась и переживала.
Обновлено в 04:27