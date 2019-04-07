Происшествия
На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымлениеВедомости 06:28
На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена. После того как кабель был обесточен, пожарным удалось его потушить. Угрозы для пассажиров не было, тление кабеля происходило в туннеле.
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Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58
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Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек
Взрыв произошел в жилом доме на окраине Тбилиси, в результате пострадали восемь человек, заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
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Обновлено в 12:34
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
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Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Авто
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 10:00
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что польская сторона будет требовать от Германии $900 млрд репараций в качестве компенсации тех потерь, которые понесла страна в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 02:05
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 15:29
Футбол
Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с „Эвертоном“»
Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА.
Обновлено в 13:45
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Футбол
Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»
"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика
Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением
Возможный выход России из Совета Европы (СЕ) может стать настоящим потрясением для европейцев, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:46
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Экономика
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции
Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».
Обновлено 05 апреля в 14:26
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Интернет
Названы способы для увеличения скорости интернета
Эксперты рассказали, как увеличить скорость интернета.
Обновлено в 14:06
Политика
Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США
Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.
Обновлено в 14:36
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53