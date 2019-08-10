Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крышаLenta.ru 18:02
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия
Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай
По меньшей мере 18 человек погибли из-за супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восточную часть Китая.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции
Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика
В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США в отношении латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:55
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты
Nokia 7.2 построен на базе Snapdragon 660 с 6 Гб ОЗУ
Модель Nokia 7.2 заметили в базе бенчмарка Geekbench: аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 660 с шестью гигабайтами ОЗУ на борту.
Обновлено в 16:28
Футбол
Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв).
Обновлено в 13:09
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Президентский дворец захвачен в Йемене
Обновлено в 16:31
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
В Белгородской области построят завод по производству сжиженного газа
Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области.
Обновлено вчера в 13:23
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено в 20:08
Политика
Депутат Госдумы обвинил Запад в применении климатического оружия
Аномальная погода и лесные пожары могут быть следствием применения против России климатического оружия.
Обновлено в 01:55
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье
В Омске жители собирают подписи против закрытия больницы
Появилась информация о грядущем закрытии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14