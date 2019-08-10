Футбол

На стадионе футбольного клуба обрушилась крышаLenta.ru 18:02

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
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На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Sport24.ru12:36

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СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

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На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

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На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

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