Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Sportbox.RU
16:24

Ведём переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и Матчей звёзд НБА. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещё только начинается, — сказал Фурсенко. Напомним, что в феврале «Газпром Арена» перешла под управление «Зенита» на основе концессионного договора на 49 лет.
Sportbox.RU16:24

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«Зенит» хочет проводить матчи звезд НБА и бои UFC на «Газпром Арене»

Газета.Ru17:44

«Зенит» ведёт переговоры о проведении турнира UFC и Матча звёзд НБА в Петербурге

RT на русском16:39

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Матч ТВ16:24

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Sportbox.RU16:24

Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на „Газпром Арене“»

Sport24.ru16:09

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Чемпионат15:56
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«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

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Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
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Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

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Обновлено в 15:26
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Дзюба: к нехорошим людям в «Зените» у меня не осталось уважения

Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными.
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Обновлено в 14:36
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Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
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Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
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ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
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Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
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Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»

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Обновлено в 15:44
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Новая прическа Неймара удивила фанатов

Новая прическа удивила фанатов Неймара.
Обновлено в 17:25
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Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

Обновлено в 13:43
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Силва поздравил Мбаппе: «С днем рождения, моя маленькая черепашка»

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Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
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