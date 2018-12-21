Стадион в Санкт-Петербурге, расположенный на Крестовском острове, на месте снесённого стадиона имени С. М. Кирова. Автор проекта стадиона под названием «Космический корабль» - японский архитектор Кисё Курокава.

Национальная баскетбольная ассоциация Спортивная лига

Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.