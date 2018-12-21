Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Матч ТВ
16:24

Ведём переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и Матчей звёзд НБА. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещё только начинается, — сказал Фурсенко. Напомним, что в феврале «Газпром Арена» перешла под управление «Зенита» на основе концессионного договора на 49 лет.
Матч ТВ16:24

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«Зенит» хочет проводить матчи звезд НБА и бои UFC на «Газпром Арене»

Газета.Ru17:44

«Зенит» ведёт переговоры о проведении турнира UFC и Матча звёзд НБА в Петербурге

RT на русском16:39

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Матч ТВ16:24

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Sportbox.RU16:24

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Чемпионат15:56

Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на „Газпром Арене“»

Sport24.ru16:09
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Барселона» арендовала защитника

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо на правах аренды перебрался в "Барселону". Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Обновлено в 13:42
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено в 18:47
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
Футбол

Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено в 14:36
Футбол

Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 17:42
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

Обновлено в 06:20
Футбол

«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения

Обновлено в 10:50
Футбол

Вице-президент «Монако» Васильев: «Все, что не убивает, делает нас сильнее»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал текущую ситуацию в клубе. Красно-белые идут в зоне прямого вылета из Лиги 1.
Обновлено в 11:57
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Стадион
Стадион в Санкт-Петербурге, расположенный на Крестовском острове, на месте снесённого стадиона имени С. М. Кирова. Автор проекта стадиона под названием «Космический корабль» - японский архитектор Кисё Курокава.
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Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
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