Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Sportbox.RU
вчера в 16:24

Ведём переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и Матчей звёзд НБА. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещё только начинается, — сказал Фурсенко. Напомним, что в феврале «Газпром Арена» перешла под управление «Зенита» на основе концессионного договора на 49 лет.
Sportbox.RUвчера в 16:24
с чего всё началось

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на домашнем стадионе клуба в ближайшем будущем могут пройти не только футбольные и хоккейные игры, но и поединки UFC и матчи звёзд НБА. По словам функционера, соответствующие переговоры уже ведутся.
Чемпионатвчера в 15:56

Подробнее о событии

UFC может пройти на «Газпром-Арене»

Вести.Ruвчера в 20:44

«Зенит» хочет проводить матчи звезд НБА и бои UFC на «Газпром Арене»

Газета.Ruвчера в 17:44

«Зенит» ведёт переговоры о проведении турнира UFC и Матча звёзд НБА в Петербурге

RT на русскомвчера в 16:39

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Sportbox.RUвчера в 16:24

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Матч ТВвчера в 16:24

Фурсенко: обсуждаем проведение боёв UFC и матчей звёзд НБА на «Газпром Арене»

Чемпионатвчера в 15:56

Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на „Газпром Арене“»

Sport24.ruвчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Футбол

СМИ: ЦСКА и «Спартак» поборются за форварда «Саутгемптона»

По информации Calciomercato, в трансфере итальянца заинтересованы московские ЦСКА и "Спартак".
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Санчес выиграл пари на увольнение Моуринью

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо.
Обновлено в 00:34
Футбол

«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает The Times По информации источника, 30-летний немец не вписывается в тактические построения главного тренера канониров Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол

Гилерме назвал самого опасного игрока в чемпионате России

На вопрос, кто из нападающих произвел на него наибольшее впечатление, Гилерме назвал бывшего форварда «Зенита» Халка, отметив, что это самый опасный игрок за все время его выступления в чемпионате России.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Мурильо официально стал игроком «Барселоны»

Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол

Вахид Халилходжич: «Саркози советовал мне, как тренировать „ПСЖ“»

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич признался, что когда тренировал "ПСЖ", ему каждый день звонил президент Франции Николя Саркози.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол

Мутко в РФС может сменить сын Жириновского

Кресло главы Российского футбольного союза (РФС) может занять сын Владимира Жириновского.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол

Маурисио Почеттино: «Алли — настоящий зверь»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил вклад полузащитника Деле Алли в успехи команды.
Обновлено в 00:18
ещё по теме
Стадион Санкт-Петербург
Стадион
Стадион в Санкт-Петербурге, расположенный на Крестовском острове, на месте снесённого стадиона имени С. М. Кирова. Автор проекта стадиона под названием «Космический корабль» - японский архитектор Кисё Курокава.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Национальная баскетбольная ассоциация
Спортивная лига
Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное