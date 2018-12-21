Футбол
Ведём переговоры о проведении боксёрских поединков UFC и Матчей звёзд НБА. Поэтому продвижении «Газпром Арены», как лучшей площадки страны, ещё только начинается, — сказал Фурсенко. Напомним, что в феврале «Газпром Арена» перешла под управление «Зенита» на основе концессионного договора на 49 лет.
Sportbox.RUвчера в 16:24
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с чего всё началось
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на домашнем стадионе клуба в ближайшем будущем могут пройти не только футбольные и хоккейные игры, но и поединки UFC и матчи звёзд НБА. По словам функционера, соответствующие переговоры уже ведутся.Чемпионатвчера в 15:56
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«Зенит» ведёт переговоры о проведении турнира UFC и Матча звёзд НБА в Петербурге
RT на русскомвчера в 16:39
Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на „Газпром Арене“»
Sport24.ruвчера в 16:09
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Футбол
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Кресло главы Российского футбольного союза (РФС) может занять сын Владимира Жириновского.
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