В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа. Скульптура из бронзы весит около 3500 килограмм. Ее высота составляет 3,5 метра.

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

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