Футбол
Спорт-ЭкспрессНа стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа
В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа. Скульптура из бронзы весит около 3500 килограмм. Ее высота составляет 3,5 метра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Хоккей
Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Авто
ГК «Автомир» открыла новый салон Haval в Ярославле
Журнал Авто.ру 11:20
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Здоровье
Две британки обнаружили рак благодаря своим собакам
Две женщины в Великобритании рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак.
Известия 18:09
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.
ТАСС 09:22
Политика
Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.
РБК 18:13
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.
Аргументы недели 14:53
Политика
Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета 09:00
Происшествия
В результате стрельбы на юге Швеции погибла женщина
Женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение в результате стрельбы на улице в Мальмё на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Человек упал на рельсы на станции метро «Планерная» в Москве
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Планерная" московского метрополитена.
ТАСС 18:24
Наука
Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее
Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской
В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой.
Дни24 04:32
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс 13:30
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39