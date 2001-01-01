На стадионе «Динамо» пройдет первый матчЯмское поле 07:46

На стадионе «Динамо» пройдет первый матч

Армия и оружие В Сирии боевики захватили заложников после нападения на военную базу Как сообщает портал Al Masdar, члены террористических бандформирований атаковали военную базу в поселке Джилин близ провинциального центра Дераа.

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