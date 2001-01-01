Футбол
На стадионе «Динамо» пройдет первый матчЯмское поле 07:46
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Армия и оружие
В Сирии боевики захватили заложников после нападения на военную базу
Как сообщает портал Al Masdar, члены террористических бандформирований атаковали военную базу в поселке Джилин близ провинциального центра Дераа.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
«Они позорят школу»: маски зайчиков шокировали приморских педагогов
На кадрах несколько учеников позируют в полицейской форме и костюмах "зайчиков" с черными масками.
Обновлено в 03:25
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР
Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Культура
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Технологии
MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду
Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной
Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Общество
Роскачество назвало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Обновлено вчера в 09:07
Здоровье
Минздрав РФ планирует разработать новую медуслугу «патронаж взрослых на дому»
Новая медицинская услуга «патронаж взрослых на дому» может появиться в России.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Герман Греф переизбран главой Сбербанка
Акционеры Сбербанка переизбрали действующего главу банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Футбол
Александр Шикунов: «18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем»
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40