Футбол

На стадионе «Динамо» пройдет первый матчЯмское поле 07:46

26 мая встретятся клубы «Динамо» и «Арсенал»
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На стадионе «Динамо» пройдет первый матч

Ямское поле07:46

Первый матч на обновленном стадионе «Динамо» пройдет 26 мая

Левый берег (Москва)07:34

В последнее воскресенье мая будет представлен новый гимн клуба «Динамо»

Савеловский посад05:46

Гала-презентация нового гимна «Динамо» состоится в Петровском парке 26 мая

Петровский парк05:49
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Армия и оружие

В Сирии боевики захватили заложников после нападения на военную базу

Как сообщает портал Al Masdar, члены террористических бандформирований атаковали военную базу в поселке Джилин близ провинциального центра Дераа.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

«Они позорят школу»: маски зайчиков шокировали приморских педагогов

На кадрах несколько учеников позируют в полицейской форме и костюмах "зайчиков" с черными масками.
Обновлено в 03:25
Политика

Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Хоккей

Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Культура

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика

В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Технологии

MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду

Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной

Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Общество

Роскачество назвало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 15:05
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено вчера в 09:07
Здоровье

Минздрав РФ планирует разработать новую медуслугу «патронаж взрослых на дому»

Новая медицинская услуга «патронаж взрослых на дому» может появиться в России.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро

Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали действующего главу банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Футбол

Александр Шикунов: «18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем»

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 07:06
Хоккей

Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Общество

Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
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