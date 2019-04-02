Футбол
На стадионе «Динамо» приступили к смене газонаНакануне.Ru 01:23
На стадионе "Динамо" приступили к смене газона, об этом накануне сообщила пресс-служба московского клуба. На арене в Петровском парке меняют покрытие, которое ранее признали непригодным после зимнего перерыва.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил свое действие
С 1 апреля 2019 года договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве прекращает свое действие.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Обновлено вчера в 08:00
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Зеленский сохранил первенство после обработки 95% голосов
Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остаётся кандидат Владимир Зеленский, сообщает украинский ЦИК.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис
Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Политика
Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено вчера в 18:34
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева
В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Эрдоган борется за Стамбул и Анкару
Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.
Обновлено 31 марта в 08:05
Политика
Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о втором туре выборов на Украине
Послы стран «Большой семерки» (G7) на Украине одобрили выводы наблюдателей ОБСЕ о законности проведения второго тура президентских выборов, 2 апреля сообщает представительство G7 на Украине на своей страничке в Twitter.
Обновлено вчера в 18:57
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»
В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»
Обновлено вчера в 19:30
Космос
Ледник растет, а полюс тает. Парадоксы мирового глобального потепления
АиФ.ru рассказывает о парадоксальных последствиях того, что принято называть глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Энергетика
Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу
Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Имя исполнительницы главной роли в байопике пока не называется. Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38