На стадионе «Динамо» приступили к смене газонаНакануне.Ru 01:23

На стадионе "Динамо" приступили к смене газона, об этом накануне сообщила пресс-служба московского клуба. На арене в Петровском парке меняют покрытие, которое ранее признали непригодным после зимнего перерыва.

На стадионе «Динамо» приступили к смене газона

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил свое действие С 1 апреля 2019 года договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве прекращает свое действие.

Футбол Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Политика Зеленский сохранил первенство после обработки 95% голосов Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остаётся кандидат Владимир Зеленский, сообщает украинский ЦИК.

Авто Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Политика Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Происшествия В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.

Политика Эрдоган борется за Стамбул и Анкару Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.

Политика Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о втором туре выборов на Украине Послы стран «Большой семерки» (G7) на Украине одобрили выводы наблюдателей ОБСЕ о законности проведения второго тура президентских выборов, 2 апреля сообщает представительство G7 на Украине на своей страничке в Twitter.

Транспорт «Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал» В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Политика Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Энергетика Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Кино О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм Имя исполнительницы главной роли в байопике пока не называется. Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет.