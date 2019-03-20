Футбол
На стадионе «Динамо» поменяют газонРоссийская газета 11:11
На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Изначально предполагалось, что официальное открытие арены состоится в рамках 18 тура РПЛ, и это будет историческое дерби со "Спартаком".
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Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта
Обновлено 18 марта в 10:19
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Футбол
Кариус просит «Ливерпуль» прервать его аренду в «Бешикташе»
По информации турецких СМИ, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус хочет немедленно покинуть «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
СМИ: В Стамбуле задержан боевик, намеревавшийся совершить теракт в Турции
Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), намеревавшегося совершить теракт в республике.
Обновлено в 13:29
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Суд отправил продавцов БАДов под арест
Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.
Обновлено в 13:16
Общество
Проспект в Чимкенте переименовали в честь Назарбаева
Обновлено в 08:00
Политика
Чем известен Алексей Орлов
20 марта Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Происшествия
Устроившие погромы в овощных киосках в Якутии задержаны полицией
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о «списке неприкасаемых» от посла США
По словам Луценко, посол США в Украине указала ему на лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены
Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной, уголовной, гомофобной» России
Российский актер Алексей Панин открыто заявил о том, что ненавидит Россию.
Обновлено в 13:20
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева отметила ценность живого общения друзей
Сама телеведущая предпочитает живое общение и ценит каждую минуту, проведенную с близкими друзьями.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26