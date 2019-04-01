На стадионе «Динамо» началась замена газонаРИА Новости 15:33

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.

Армия и оружие Весенний призыв на военную службу стартовал в России Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.

Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Общество Росконтроль назвал худшую тушенку Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.

Энергетика Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".

Футбол Лукаку и Марсьяль смогут сыграть против «Вулверхэмптона» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающие Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль восстановились от повреждений.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Общество Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Экономика «Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб. НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы "Мир" и обработчик российского трафика международных платежных систем.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Футбол Назван самый высокооплачиваемый футболист мира Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Авто На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.