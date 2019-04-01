Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газонаРИА Новости 15:33
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
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Армия и оружие
Весенний призыв на военную службу стартовал в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
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Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество
Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска
Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года
Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Футбол
Лукаку и Марсьяль смогут сыграть против «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающие Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль восстановились от повреждений.
Обновлено в 15:39
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Общество
Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви
В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Экономика
«Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей
Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб. НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы "Мир" и обработчик российского трафика международных платежных систем.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Обновлено в 14:35
Футбол
Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19.
Обновлено в 16:15
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25