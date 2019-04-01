Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газонаРИА Новости 15:33

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
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Сотрудники «ВТБ-Арены» приступили к смене газона

ТАСС12:15

На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона

Sportbox.RU12:41

На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона

Матч ТВ12:41

На стадионе «Динамо» приступили к смене газона (фото)

Советский спорт12:47

На стадионе «Динамо» начали менять газон

Sports.ru15:07

На стадионе московского «Динамо» меняют газон

Спорт-Экспресс10:46

«Динамо» начало работу по замене газона на новом стадионе

Бомбардир.ру11:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Армия и оружие

Весенний призыв на военную службу стартовал в России

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Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына

В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
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Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

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Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено в 15:11
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска

Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 17:59
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Энергетика

Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 15:43
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Футбол

Лукаку и Марсьяль смогут сыграть против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающие Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль восстановились от повреждений.
Обновлено в 15:39
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Общество

Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви

В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Экономика

«Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей

Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб. НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы "Мир" и обработчик российского трафика международных платежных систем.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Обновлено в 14:35
Футбол

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19.
Обновлено в 16:15
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Политика

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле

Обновлено в 12:37
Авто

На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty

В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
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