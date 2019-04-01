Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газонаРИА Новости 15:33
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
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Шоу-бизнес
Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой
Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Иван Ургант разыграл поклонников сериала «Игра престолов»
Обновлено в 10:08
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному Учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила почти 44%
Обновлено вчера в 08:42
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Космос
NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году
Обновлено в 16:50
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Футбол
Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»
Обновлено в 14:46
Финансы
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
Обновлено в 17:17
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
Обновлено в 04:29
Экономика
«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено в 17:42
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Общество
КИО откроет подразделения в четырех районах
По словам господина Калугина, новые территориальные агентства начнут работу в Выборгском, Адмиралтейском, Кировском и либо в Приморском, либо в Невском районах.
Обновлено в 17:00
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34