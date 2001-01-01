На стадионе «Анжи» снимают газон из-за долговЗамана 05:22

Как стало известно «Чемпионату», в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. Вместо поля планируется построить концертную площадку. Таким образом, во второй половине сезона в Российской Премьер-Лиге «Анжи» не сможет играть на домашней арене.

с чего всё началось

Как сообщает сегодня, 30 января, «Чемпионат» из-за долгов на футбольном стадионе начинают снимать газон.

Происшествия СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых Следственный комитет планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).

Происшествия Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта Тверской суд Москвы до конца марта оставил под стражей владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова, передает корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.

Авто Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Общество Президентский лимузин испытывают морозами на Ямале На Ямал как раз пришли аномальные холода, и температура местами опускается до -50 градусов.

Теннис Шарапова отказалась от матча против Касаткиной 31-летняя спортсменка снялась с поединка второго круга против соотечественницы Дарьи Касаткиной.

Гаджеты Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.

Политика Роскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФ Роскомнадзор в пятницу начинает плановую проверку Apple в России на соблюдение требований о локализации данных российских пользователей в РФ, которая завершится 28 февраля.

Происшествия Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.

Политика Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски по делу о коррупции Мэр Риги Нил Ушаков заявил о своей невиновности после обысков в его рабочем кабинете и по месту жительства, проведённых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Происшествия Задержаны мэр астраханского Камызяка и глава района Сотрудники ФСБ задержали мэра города Камызяка и главу Камызякского района в Астраханской области при получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Гаджеты «Яндекс» продал всего 450 своих смартфонов Всего 450 смартфонов от "Яндекса" было продано в розничных магазинах с 6 декабря 2018 года, передает ОТР информацию газеты "Ведомости" со ссылкой на данные компании исследующей рынки GFK.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Происшествия На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда» Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Николаеве мужчина расстрелял у суда супружескую пару У здания Ленинского районного суда в украинском Николаеве местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, он был задержан полицейскими на месте.

Авто Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.

Авто Названы крупнейшие автопроизводители в мире По итогам 2018 года концерн Volkswagen AG реализовал 10,8 млн автомобилей по всему миру, что на 0,9% больше, чем в 2017 году.

Интернет Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2503 пункта, тем самым обновив исторический максимум.

Гаджеты Samsung анонсировала смартфон с рекордным объемом памяти Поклонники продукции Samsung могут надеяться, что ожидаемый флагманский Galaxy S10 снабдят флеш-накопителем eUFS с рекордным объемом памяти, который поставит гаджет в один ряд с ноутбуками премиум-класса.

Футбол Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Александра Кокорина Футболисты санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков поддержали своего одноклубника Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.