Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крышаBookmaker-ratings.ru 13:03
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер. Рухнувшая конструкция повредила трибуны, но пострадавших нет.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Кино
Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова
Обновлено в 07:11
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
В Москве на проспекте Сахарова собралось 15 тысяч человек для участия в митинге.
Обновлено в 08:29
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki
По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
Обновлено в 03:13
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Политика
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Политика
Новый посол Китая назвал работу в России своей мечтой
Новый посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мечтал работать в РФ в качестве главы китайского диппредставительства.
Обновлено в 14:08
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом»
Обновлено в 09:55
Политика
Киев заявил, что для «Эха Москвы» двери закрыты
Член украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина не даст разрешения на открытие украинского филиала радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:47
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о причинах возникновения распространенных заболеваний среди россиян.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Военные из 85-ти стран участвуют в Армейских играх
Суворовский натиск - один из самых зрелищных конкурсов Армейских игр, которые в этом году проходят на территории 10-ти государств.
Обновлено вчера в 08:02