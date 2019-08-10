Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ 13:18

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
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На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Sport24.ru12:36

На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

Спорт-Экспресс12:49

На стадионе АЗ обвалилась часть крыши. 15 августа здесь должен был пройти матч ЛЕ с «Мариуполем»

Sports.ru13:23

На стадионе АЗ обрушилась крыша

Матч ТВ13:18

В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе футбольного клуба АЗ

РИА Новости13:11

На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

Советский спорт12:53

СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

ТАСС13:23
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На 59-м фестивале трубачей в Гуче победил Элвис Байрамович

Победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча стал музыкант Элвис Байрамович из города Бойник.
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Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
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Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
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В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
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Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

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Футбол

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Футбол

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Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Технологии

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
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Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
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Происшествия

В Курганской области перевернулся рейсовый автобус

В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Обновлено в 02:22
Футбол

«Бенфика» Злобина в 1-м туре чемпионата Португалии разгромила «Пасуш де Феррейра»

В 1-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" дома разгромила "Пасуш де Феррейра" – 5:0. Дублем отметился Пиззи, также голы на счету Хариса Сеферовича, Нуну Тавареша и Карлоса Винисиуса.
Обновлено в 18:57
Авто

В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Космос

Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси

Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
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В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
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Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

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Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Наука

Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга

Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
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«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
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Происшествия

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Общество

Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми

Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Горящая на МКАД Tesla попала на видео

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Туомас Саммелвуо: «Много думали о результате и играли несколько напряженно»

Много думали о результате и играли несколько напряженно.
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве

Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Недвижимость

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
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