Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ 13:18
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Музыка
На 59-м фестивале трубачей в Гуче победил Элвис Байрамович
Победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча стал музыкант Элвис Байрамович из города Бойник.
Обновлено в 17:48
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено в 11:55
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено 08 августа в 09:35
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Курганской области перевернулся рейсовый автобус
В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Бенфика» Злобина в 1-м туре чемпионата Португалии разгромила «Пасуш де Феррейра»
В 1-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" дома разгромила "Пасуш де Феррейра" – 5:0. Дублем отметился Пиззи, также голы на счету Хариса Сеферовича, Нуну Тавареша и Карлоса Винисиуса.
Обновлено в 18:57
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Космос
Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси
Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Волейбол
Туомас Саммелвуо: «Много думали о результате и играли несколько напряженно»
Много думали о результате и играли несколько напряженно.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12