Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ 13:18

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Sport24.ru12:36

В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе футбольного клуба АЗ

РИА Новости13:11

На стадионе АЗ обвалилась часть крыши. 15 августа здесь должен был пройти матч ЛЕ с «Мариуполем»

Sports.ru13:23

На стадионе АЗ обрушилась крыша

Матч ТВ13:18

СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

ТАСС13:23

На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

Советский спорт12:53

На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

Спорт-Экспресс12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма.
Обновлено в 14:12
Финансы

МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты

Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Технологии

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Общество

Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее

Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях «нового оружия»

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных

Обновлено в 11:00
Футбол

Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ

Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:32
Общество

В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома

Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке

Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество

Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй

ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Футбол

Эден Азар: «В „Челси“ я провел незабываемое время, но в „Реале“ я на седьмом небе от счастья»

Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», подписав контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 15:42
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Экономика

Fitch повысило кредитный рейтинг России

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 05:42
Теннис

Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале

В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Космос

В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
Обновлено 08 августа в 18:35
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Космос

Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию

Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное