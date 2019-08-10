Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ 13:18
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма.
Обновлено в 14:12
Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях «нового оружия»
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:28
Футбол
Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:32
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Футбол
Эден Азар: «В „Челси“ я провел незабываемое время, но в „Реале“ я на седьмом небе от счастья»
Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», подписав контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 15:42
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Экономика
Fitch повысило кредитный рейтинг России
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 05:42
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
Обновлено 08 августа в 18:35
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Космос
Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию
Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49