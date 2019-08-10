Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ вчера в 13:18

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Sport24.ruвчера в 12:36

СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

ТАССвчера в 13:23

На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

Советский спортвчера в 12:53

На стадионе АЗ обрушилась крыша

Матч ТВвчера в 13:18

В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе футбольного клуба АЗ

РИА Новостивчера в 13:11

На стадионе АЗ обвалилась часть крыши. 15 августа здесь должен был пройти матч ЛЕ с «Мариуполем»

Sports.ruвчера в 13:23

На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Происшествия

В Румынии туристический поезд сошел с рельсов

Обновлено вчера в 19:23
Экономика

Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Петербурге арестован учитель за изнасилование школьницы 8 лет назад

Как ранее сообщал РЕН ТВ, 5 августа в полицию Северной столицы обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что около восьми лет назад ее неоднократно насиловал школьный преподаватель.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

Нападающий «Эвертона» отказался от аренды в ЦСКА

Нападающий ливерпульского "Эвертона" Янник Боласье отказался от перехода на правах аренды в московский ЦСКА, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 19:46
Космос

Обнародована структура будущего нижегородского космодрома

Обновлено 09 августа в 10:15
Транспорт

ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать в центре Москвы «гуляющих» после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек

По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено вчера в 12:20
Общество

Раскрыты доходы Дудя и Ивлеевой на YouTube

Обновлено в 00:10
Религия

В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец

Обновлено вчера в 19:58
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Гиггз призвал пинать Погба на тренировках «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено 09 августа в 19:15
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Открытого горения на арсенале под Ачинском нет

На территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края, где 9 августа произошли новые взрывы снарядов и пожар, сейчас нет.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено вчера в 05:03
Политика

Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог

В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное