Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ вчера в 13:18
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей
Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске.
Обновлено в 03:01
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:42
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Авто
Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?
Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье
Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском возросло
Десять человек пострадали в результате двух новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено 09 августа в 13:53
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Главные же обряды праздника совершаются участниками хаджа в долине Мина неподалеку от Мекки - близ Каабы, храма, где находится "черный камень", который, как верят мусульмане, был дарован Всевышним.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48