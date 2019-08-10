Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крышаМатч ТВ вчера в 13:18

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
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На стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша

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