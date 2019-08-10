Футбол
На стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крышаЧемпионат 17:26
На арене нидерландской команды обрушилась крыша. Во время происшествия никто не пострадал, так как на стадионе никого не было. 15 августа «АЗ» предстоит провести на своём поле ответный матч с «Мариуполем» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Футбол
«Интер» в серии пенальти обыграл «Валенсию»
Обновлено в 17:41
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя
Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.
Обновлено в 17:13
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Наука
В Эгейском море нашли древнегреческие корабли
Следи древних кораблекрушений нашли греческие археологи в Эгейском море, недалеко от острова Левит.
Обновлено вчера в 14:32
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 тыс. человек
По данным "Белого счетчика", в митинге приняли участие около 50-60 тыс. человек - в том числе журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и "Кровосток".
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Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Telegram стер слитую базу данных участников протестных акций в Москве
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц
Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
Спорт
Пятиборец Александр Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на ОИ-2020
Александр Лифанов завоевал лицензию на ОИ-2020. Россиянин занял девятое место на чемпионате Европы по современному пятиборью.
Обновлено в 17:02
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.
Обновлено 07 августа в 15:11
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Авто
Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль
Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
Футбол
Галицкий назвал «крутой» работу Шаронова в «Рубине»
Обновлено в 15:57
Происшествия
Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене
Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.
Обновлено в 04:12
Футбол
Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»
Обновлено в 14:02