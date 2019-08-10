Футбол

На стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крышаЧемпионат 17:26

На арене нидерландской команды обрушилась крыша. Во время происшествия никто не пострадал, так как на стадионе никого не было. 15 августа «АЗ» предстоит провести на своём поле ответный матч с «Мариуполем» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
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На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

Sport24.ru12:36

СМИ: в Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

ТАСС13:23

На стадионе АЗ обвалилась часть крыши. 15 августа здесь должен был пройти матч ЛЕ с «Мариуполем»

Sports.ru13:23

На стадионе АЗ обрушилась крыша

Матч ТВ13:18

В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе футбольного клуба АЗ

РИА Новости13:11

На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

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На стадионе АЗ обрушилась крыша. Фото

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