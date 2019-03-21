На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управлениеРИА Новости 12:19

"Ручное управление" авиационным предприятием "Авиастар-СП" создано в лице специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. Ранее он заявил о срыве ульяновским предприятием гособоронзаказа в 2018 году.

с чего всё началось

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на днях в Москве обсудили возникшую ситуацию.

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