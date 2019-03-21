Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»Газета.Ru 16:16
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
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