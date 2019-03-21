Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управлениеРИА Новости 12:19

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на днях в Москве обсудили возникшую ситуацию.
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В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа

РБК15:59

Вице-премьер Борисов заявил в Ульяновске о срыве «Авиастаром» гособоронзаказа по модернизации Ил-76

Ulpressa15:35

На авиазаводе в Ульяновске введут ручное управление из-за срыва госзаказа

RT на русском13:24

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Коммерсантъ12:59

Завод «Авиастар-СП» под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал гособоронзаказ по модернизированным самолетам Ил-76

Эхо Москвы13:30

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

РИА Новости12:19

На авиазаводе в Ульяновске вводят ручное управление после срыва госзаказа

Говорит Москва13:55
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Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Футбол

Аленичев не покинет «Енисей» до конца сезона

По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
Обновлено в 14:44
Футбол

Бельгия — Россия 3:1

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Теннис

Хачанов и Медведев проиграли в парном разряде

Россияне два раза подали на вылет, допустив одну двойную ошибку и сделав один брек-пойнт.
Обновлено в 13:14
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Футбол

Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.
Обновлено в 09:26
Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Спорт

Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Экономика

МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»

Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.
Обновлено в 14:34
Интернет

Компания Google выпустила дудл на основе искусственного интеллекта

Компания Google в четверг разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Парализованный актер сериала «Оттепель» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 06:43
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Политика

В Венесуэле задержали помощника Хуана Гуайдо

Служба национальной разведки Венесуэлы задержала одного из основных помощников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Культура

ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Обновлено в 16:59
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