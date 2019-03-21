Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управлениеКоммерсантъ 12:59

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
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Борисов ввел «ручное управление» ульяновском авиазаводе

"Ручное управление" авиационным предприятием "Авиастар-СП" создано в лице специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. Ранее он заявил о срыве ульяновским предприятием гособоронзаказа в 2018 году.
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