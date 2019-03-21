На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управлениеКоммерсантъ 12:59

"Ручное управление" авиационным предприятием "Авиастар-СП" создано в лице специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. Ранее он заявил о срыве ульяновским предприятием гособоронзаказа в 2018 году.

с чего всё началось

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".

Политика В России проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости В Российской Федерации проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости. Такое решение было принято на уровне правительства РФ.

Кино Умер заслуженный артист России Петр Зайченко Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.

Транспорт Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Политика Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика В США признали виновным угрожавшего убить Обаму американца Присяжные в суде американского города Сиракьюз признали виновным 61-летнего Стефана Тауберта, который угрожал убить бывшего президента США Барака Обаму.

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.

Транспорт Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.

Технологии «Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Общество Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.

Политика МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.

Политика Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.

Шоу-бизнес Топалов растолкал людей на похоронах Началовой Звезды продолжают прощаться с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище. Среди скорбящих был замечен и певец Влад Топалов.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

Футбол Азар рассказал о своем отношении к Зидану Хавбек Челси Эден Азар высказался в адрес главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".