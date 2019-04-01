На соки с сахаром могут поднять НДСРоссийская газета 01:30

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.

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Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов. Такая мера может стать альтернативой дополнительному налогообложению сладких напитков. Предложение об этом в правительство направил Минфин, передает "Коммерсант".

На соки с сахаром могут поднять НДС

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