Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДСРоссийская газета 01:30

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов. Такая мера может стать альтернативой дополнительному налогообложению сладких напитков. Предложение об этом в правительство направил Минфин, передает "Коммерсант".
Читать в источнике
с чего всё началось

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

Депутат Госдумы поддержал предложение отменить льготный НДС для сахаросодержащих напитков

Телеканал 360°08:34

Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара

Ведомостивчера в 23:41

Соки хотят освежить

Российская газета10:36

В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

Газета.Ru01:54

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

РБКвчера в 23:52

Минфин: порядок отмены льготы по НДС для сладких напитков должен определить Минздрав

ТАСС07:36

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

Коммерсантъвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина

"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Политика

После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов

После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Спорт

Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой

Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 04:17
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку

Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.
Обновлено в 09:01
Экономика

С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Музыка

Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой

Обновлено в 09:33
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» требует 3 млн рублей с Алексея Учителя

Как отмечается в сообщении, Р.Алиев является автором фильма "Ложь Матильды", направленного против снятой А.Учителем киноленты "Матильда".
Обновлено в 10:29
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Спорт

Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

Обновлено в 09:40
Здоровье

Москва перешла на новые стандарты лечения онкологии

Москва с сегодняшнего дня переходит на новые стандарты лечения онкологии.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев

В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное