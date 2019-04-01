Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДСРоссийская газета 01:30
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов. Такая мера может стать альтернативой дополнительному налогообложению сладких напитков. Предложение об этом в правительство направил Минфин, передает "Коммерсант".
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.Коммерсантъвчера в 18:59
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Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара
Ведомостивчера в 23:41
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