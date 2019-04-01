Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДСРоссийская газета 01:30

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов. Такая мера может стать альтернативой дополнительному налогообложению сладких напитков. Предложение об этом в правительство направил Минфин, передает "Коммерсант".
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Соки хотят освежить

Российская газета10:36

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Минфин: порядок отмены льготы по НДС для сладких напитков должен определить Минздрав

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Телеканал 360°08:34
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Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок

Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.
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