На соки с сахаром могут поднять НДСРоссийская газета 01:30

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.

с чего всё началось

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов. Такая мера может стать альтернативой дополнительному налогообложению сладких напитков. Предложение об этом в правительство направил Минфин, передает "Коммерсант".

На соки с сахаром могут поднять НДС

Политика После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16% По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.

Происшествия На Невском проспекте столкнулись три легковушки Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.

Политика Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».

Хоккей Слепышев сыграет в третьем матче полуфинальной серии против СКА Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев попал в стартовый состав команды на третий матч полуфинала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.

Финансы ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка» ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка.

Энергетика Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной "Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Футбол Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.

Происшествия При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

Гаджеты Эксперты - о Huawei в России и других смартфонах Лидерами продаж являются компании Samsung, Honor, Apple. К 2019 году китайские смартфоны начинают активно вытеснять известные бренды.

Политика Госдума рассмотрит проект о непризнании украинских выборов Представители всех думских фракций поддержали главу комитета по СНГ Леонида Калашникова, предложившего депутатам рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине по завершении второго тура, передает РИА Новости.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.

Происшествия В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего погром в редакции «Коммерсанта» Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который устроил погром в редакции газеты «Коммерсант».

Политика Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка» В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Происшествия В Москве объявились охотники на геев За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.