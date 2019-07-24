Порядка 2,2 тысячи человек приняли участие в согласованном митинге на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек

Политика Россиянам разрешили охотиться с луками Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.

Происшествия Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Технологии Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере в Хабаровском крае По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержали третьего фигуранта. Им стал сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.

Футбол «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой» «Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

Гаджеты Nokia представила два классических кнопочных телефона Новая Nokia 105 теперь маркируется как модель 2019 года. В ней установили 1,7-дюймовый экран, батарею на 800 мАч и естественно фонарик.

Происшествия В белорусского дипломата стреляли в Анкаре В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.

Происшествия Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта» Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.

Авто Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.

Общество Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян «Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов "Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Наука У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет Международная группа ученых из Литвы и Польши обнаружили в районе Юодкранте, расположенном под городом Клайпедой на дне Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого примерно составляет десять тысяч лет.