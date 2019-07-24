Политика

На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человекРИА Новости 17:26

Порядка 2,2 тысячи человек приняли участие в согласованном митинге на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Читать в источнике
Обсудить5

Подробнее о событии

В Петербурге состоялся митинг против нарушений на выборах

Телеканал Санкт-Петербург14:17

На площади Ленина проходит митинг против нарушений на муниципальных выборах

Neva.Today13:14

Полиция Петбурга собрала урожай на митинге за честные выборы. Одного активиста задержали на пешеходном переходе

Фонтанка.Ру15:30

«Давайте по-честному»: в Петербурге прошёл митинг против произвола на выборах

Форпост Северо-Запад17:38

«Запрещенные» плакаты изымают у участников митинга за честные выборы

МР7.ру12:25

Фильтр для болевых точек

Полит.ру04:21

Митинг против произвола на выборах в Петербурге пройдёт на площади Ленина

Эхо Москвы01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК

Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено в 17:40
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 09:09
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Технологии

Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ

Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере в Хабаровском крае

По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержали третьего фигуранта. Им стал сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
Обновлено в 03:57
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

Обновлено в 17:17
Политика

Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Обновлено в 16:45
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты

Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Гаджеты

Nokia представила два классических кнопочных телефона

Новая Nokia 105 теперь маркируется как модель 2019 года. В ней установили 1,7-дюймовый экран, батарею на 800 мАч и естественно фонарик.
Обновлено в 14:46
Общество

СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

Обновлено в 11:23
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»

Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Авто

Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e

Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.
Обновлено в 13:00
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Наука

У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет

Международная группа ученых из Литвы и Польши обнаружили в районе Юодкранте, расположенном под городом Клайпедой на дне Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого примерно составляет десять тысяч лет.
Обновлено в 14:45
Политика

Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа

Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:08
ещё по теме
Главное