На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людейРИА Новости 06:06

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся сидят на ступенях расположенного напротив министерства стадиона и стоят на площади, держат плакаты с лозунгами и флаги Франции и регионов страны.

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

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