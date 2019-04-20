Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людейРИА Новости 06:06
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся сидят на ступенях расположенного напротив министерства стадиона и стоят на площади, держат плакаты с лозунгами и флаги Франции и регионов страны.
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