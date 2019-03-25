Энергетика
На снижение цен на нефть влияет общее замедление экономикиREGNUM 05:39
Сегодня, 26 марта, на Европейской сессии нефть марки Brent торгуется в диапазоне $67.00−67.70 за баррель, активную поддержку ценам оказывает сокращение экспорта нефти из Венесуэлы, Ирана, так же ожидаются сокращение экспорта из Нигерии и Алжира, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
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Поездка Лукашенко в Могилевскую область стоила поста нескольким чиновникам
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта 2019 года во время поездки в Могилевскую область посетил агрохолдинг "Купаловское".
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Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.
Обновлено в 12:24
Технологии
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Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни
Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности стали причиной каждой десятой человеческой смерти в мире.
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
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Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
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Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
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Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.
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Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
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Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.
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Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
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