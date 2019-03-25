Энергетика

На снижение цен на нефть влияет общее замедление экономикиREGNUM 05:39

Сегодня, 26 марта, на Европейской сессии нефть марки Brent торгуется в диапазоне $67.00−67.70 за баррель, активную поддержку ценам оказывает сокращение экспорта нефти из Венесуэлы, Ирана, так же ожидаются сокращение экспорта из Нигерии и Алжира, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.
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Нефть подорожала, тревоги о рецессии ограничивают подъем

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Нефть дорожает в ожидании статистики ее запасов в США

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Нефтяные цены растут

Финмаркет11:55

Что удерживает нефть от роста

Вестник Кавказавчера в 19:00

The Wall Street Journal (США): ОПЕК и Россия продолжают сокращение добычи нефти, но не дают согласия относительно сроков договора (The Wall Street Journal)

ИноСМИвчера в 13:08
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Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Происшествия

США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании

Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено в 10:11
Спорт

РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР

Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
Обновлено в 11:48
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Кино

Гоша Куценко рассказал, как снимали «Балканский рубеж»

Обновлено вчера в 12:52
Религия

В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульмане

Напомним, ранее Смирнов уже говорил, что в РФ в ближайшие десятилетия «закончатся народы», рожающие мало детей и территорию займут мусульмане.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин высмеял охоту папарацци на его замок

Максим Галкин пожаловался на преследующих его семью папарацци Супруг Аллы Пугачевой также отметил, что, поскольку он является владельцем роскошного замка в поселке Грязь, то ему часто приходится заниматься вопросами, касающимися дома и участка.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Здоровье

Оренбургские больницы получат больше 200 единиц спецтехники

Оренбургская область приобретёт для больниц региона больше 200 единиц специальных автомобилей и передвижных комплексов.
Обновлено в 10:13
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Политика

Поездка Лукашенко в Могилевскую область стоила поста нескольким чиновникам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта 2019 года во время поездки в Могилевскую область посетил агрохолдинг "Купаловское".
Обновлено в 14:50
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика

Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.
Обновлено в 12:24
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 16:08
Кино

Шойгу объявил о создании армейской киностудии

Обновлено в 13:36
Здоровье

Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности стали причиной каждой десятой человеческой смерти в мире.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные

Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
Обновлено в 15:16
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Здоровье

В Волгоградской области закончился сезон гриппа и ОРВИ

Особенно значительно показатель уменьшился среди детей до 2 лет и ребят в возрасте 3–6 лет. Снижение составило 59% и 55% соответственно.
Обновлено в 06:11
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии

Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.
Обновлено в 12:37
Футбол

Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире

Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
Обновлено в 15:17
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Общество

Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.
Обновлено в 12:54
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
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