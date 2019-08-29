Экономика
Lenta.ruНа смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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с чего всё началось
«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника.Ведомостивчера в 17:55
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