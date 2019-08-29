«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника.

с чего всё началось

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

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