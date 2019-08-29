Экономика
Lenta.ruНа смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника.Ведомостивчера в 17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес
Марина Александрова получила на день рождения мопед
Артистке 29 августа исполнилось 37 лет. Александрова мечтала получить на 80-летие красный мопед.
Телеканал 360° 10:58
Армия и оружие
Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет «Рокот»
Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
РИА Новости 11:09
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Футбол
AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году.
ТАСС 12:05
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 08:29
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Гражданка Латвии умерла на Кипре, попробовав галлюциногенный отвар
Гражданка Латвии скончалась на Кипре после участия в церемонии, где предположительно использоваксz галлюциногенный отвар / Об этом сообщает Mixnevs.lv.
Газета.Ru 11:13
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Общество
Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу
Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10:01
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Культура
В Петербурге репетируют рекордную акцию «Гимн России»
На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 30 августа в 12:30 началась пресс-репетиция всероссийской акции «День гимна», которая посвящена 75-летию мелодии современного гимна Российской Федерации.
REGNUM 05:38
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском 08:08
Происшествия
Против врача пострадавшей на ОИ в Сочи фристайлистки возбудили дело
Как сообщает издание "Ведомости", дело против Блюма возбуждено 17 июля после проверки, поводом для которой послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой.
РЕН ТВ 11:56