Общество
На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦГазета.Ru 10:11
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru 10:54
с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.Интерфакс06:33
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