На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погодаИзвестия 09:01

В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

с чего всё началось

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября. Такой прогноз в воскресенье, 23 июня, объявил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

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