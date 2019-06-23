На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погодаИзвестия 09:01

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября. Такой прогноз в воскресенье, 23 июня, объявил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

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