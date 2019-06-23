В Центральной России похолодает на 20 градусовРоссийская газета 07:27

В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

с чего всё началось

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода. Таким прогнозом поделился главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Если сегодня в Москве - плюс 25, то уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5.

В Центральной России похолодает на 20 градусов

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