Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусовРоссийская газета 07:27
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода. Таким прогнозом поделился главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Если сегодня в Москве - плюс 25, то уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.РИАМО04:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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