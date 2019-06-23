На следующей неделе в Москву придет осенняя погодаГазета.Ru 12:10

В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Уже в воскресенье, 23 июня, жара пошла на спад – подул холодный северный ветер. И хотя в начале следующей недели на улице будет весьма приятно – днем столбики термометров покажут идеальные для москвичей от +21 до +24 градусов, - к выходным в столице почувствуется дыхание осени.

На следующей неделе в Москву придет осенняя погода

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