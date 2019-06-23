Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погодаГазета.Ru 12:10
Уже в воскресенье, 23 июня, жара пошла на спад – подул холодный северный ветер. И хотя в начале следующей недели на улице будет весьма приятно – днем столбики термометров покажут идеальные для москвичей от +21 до +24 градусов, - к выходным в столице почувствуется дыхание осени.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.РИАМО04:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
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