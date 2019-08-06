Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

На складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась детонация пороховых зарядов, сообщил журналистам замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он вместе с губернатором края Александром Уссом, а также с представителями МЧС и МВД облетел территорию пожара на вертолете Ми-8.

На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы зарядов

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