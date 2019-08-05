Происшествия

На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывыВедомости 21:04

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска. Ранее местные власти заявляли, что заняться тушением пожара будет можно только после прекращения взрывов.
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