Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывыВедомости 21:04
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска. Ранее местные власти заявляли, что заняться тушением пожара будет можно только после прекращения взрывов.
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Жители Ачинска рассказали о творящемся после взрывов на складе боеприпасов
Московский Комсомолец15:09
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