Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горениеРИА Новости 01:21
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
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Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Футбол
«Лилль» и «Ницца» добились крупных побед
Крупной побед добилась и «Ницца», которая не имела проблем в игре аутсайдером «Генгамом». В этой игре хет-триком отметился Юсеф Аталь.
Обновлено в 11:04
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019
Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Уфа» одержала крупную победу над «Уралом»
В Уфе завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Уралом» (Екатеринбург).
Обновлено в 06:42
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Транспорт
Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом
УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Футбол
Краснодар — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)
Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Во Львове неизвестный «заминировал» семь церквей
Правоохранители проверили анонимные сообщения о "минировании" семи церквей в украинском Львове, информация не подтвердилась, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Обновлено в 12:15
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Кино
Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 11:28
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58