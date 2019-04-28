Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горениеРИА Новости 01:21
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
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Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев
Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:40
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Музыка
Дочь Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети»
Финал транслировался в прямом эфире Первого канала. В результате зрительского СМС-голосования Абрамова победила, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 26 апреля в 17:53
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Общество
Главный раввин России считает расстрел в синагоге вызовом обществу США
Главный раввин России Берл Лазар выступил с соболезнованиями семье погибшей при расстреле синагоги в Калифорнии Лори Гилберт-Кэй и заявил, что идеология допустимости насилия - это вызов всему американскому обществу и государству.
Обновлено в 08:56
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» чемпионство Испании
Единственный мяч в ворота соперника забил на 62-й минуте форвард сине-гранатовых Лионель Месси, вышедший на замену в начале второго тайма.
Обновлено вчера в 17:03
Авто
«Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено в 08:56
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму
По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, "видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом", но верных выводов из этого не сделал.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Кино
«Хоррор на выживание»: режиссер «Игры престолов» рассказал о битве за Винтерфелл
«Битва за Винтерфелл» станет доступна для российских зрителей рано утром в понедельник, 29 апреля.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью
"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено в 07:27