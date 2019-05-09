На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиянLenta.ru 12:55

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Всего, по ее данным, в России прошло 3,7 тысячи акций.

На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

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