Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связь с заблокированными горняками установить не удается, сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия.

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